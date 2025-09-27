Begin typing your search above and press return to search.
    27 Sept 2025 10:29 AM IST
    27 Sept 2025 10:29 AM IST

    കു​ദ്രോ​ളി ക്ഷേ​ത്രം ദ​സ​റ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി.​ഖാ​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    kudroli temple dasara inagruation
    കു​ദ്രോ​ളി ക്ഷേ​ത്രം ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യുന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ദ്രോ​ളി ശ്രീ ​ഗോ​ക​ർ​ണ​നാ​ഥ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ മം​ഗ​ളൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു ദ​സ​റ ജി​ല്ല​യു​ടെ ത​ന​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ദ്രോ​ളി ക്ഷേ​ത്രം എ​ല്ലാ​യ്‌​പ്പോ​ഴും സാ​മു​ദാ​യി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നാ​യി ജീ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ബി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന പൂ​ജാ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എം.​പി ബ്രി​ജേ​ഷ് ചൗ​ട്ട, എം.​എ​ൽ.​സി​മാ​രാ​യ മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് ഭ​ണ്ഡാ​രി, ഇ​വാ​ൻ ഡി​സൂ​സ, ചീ​ഫ് വി​പ്പ് അ​ശോ​ക് ദേ​വ​പ്പ പാ​ട്ടീ​ൽ, അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സോ​മ​ണ്ണ ബേ​വി​ൻ​മ​ര​ദ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ബി.​ര​മാ​നാ​ഥ് റൈ, ​ജെ.​ആ​ർ.​ലോ​ബോ, ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, കു​ദ്രോ​ളി ക്ഷേ​ത്ര വി​ക​സ​ന സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദേ​വേ​ന്ദ്ര പൂ​ജാ​രി, ക്ഷേ​ത്രം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ച്ച്. ഊ​ർ​മി​ള ര​മേ​ശ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​മാ​ധ​വ സു​വ​ർ​ണ, മ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ.​പ​ത്മ​രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​സ്.​ബാ​ര്യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

