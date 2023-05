cancel camera_alt ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ എ​സ്. വ​സ​ന്ത​മ്മ, ഡ്രൈ​വ​ർ എ​ച്ച്.​ബി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ പ്ര​സ​വ​ത്തി​ന് ക​രു​ത​ലും സ​ഹാ​യ​വു​മൊ​രു​ക്കി​യ ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ആ​ദ​രം. ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ബ​സ് ഡി​പ്പോ​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ കം ​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ എ​സ്. വ​സ​ന്ത​മ്മ, ഡ്രൈ​വ​ർ എ​ച്ച്.​ബി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി എം.​ഡി ജി. ​സ​ത്യ​വ​തി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. വ​സ​ന്ത​മ്മ​ക്ക് 5000 രൂ​പ​യും കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​ക്ക് 2000 രൂ​പ​യും പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യാ​യ അ​സം സ്വ​ദേ​ശി ഫാ​ത്തി​മ​യാ​ണ് (23) ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ബ​സി​ൽ പെ​ൺ​ക​ൺ​മ​ണി​ക്ക് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ​ത്. നാ​ൽ​പ​ത്ത​ഞ്ചോ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍നി​ന്നും ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കു പോ​യ കെ.​എ 18 എ​ഫ് 0865 ബ​സി​ൽ ബേ​ലൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഭ​ര്‍തൃ​മാ​താ​വി​നൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ചെ​യ്യ​വെ, യു​വ​തി​ക്ക് പ്ര​സ​വ​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ വ​നി​ത ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍ വ​സ​ന്ത​മ്മ വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മു​ഴു​വ​ന്‍ റോ​ഡി​ലി​റ​ക്കി യു​വ​തി​യെ സീ​റ്റി​ൽ കി​ട​ത്തി. യു​വ​തി​യു​ടെ ഭ​ര്‍തൃ​മാ​താ​വി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​സ​വി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് യു​വ​തി​യെ​യും പെ​ണ്‍കു​ഞ്ഞി​നെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റി. വ​സ​ന്ത​മ്മ​യു​ടെ സ​ന്ദ​ര്‍ഭോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച കെ.‌​എ​സ്‌.​ആ​ര്‍.‌​ടി‌.​സി എം.​ഡി സ​ത്യ​വ​തി, മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ സേ​വ​ന​മാ​ണ് വ​സ​ന്ത​മ്മ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

