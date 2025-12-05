Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:47 AM IST

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി നാ​ല് പു​തി​യ ഡി​പ്പോ​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി നാ​ല് പു​തി​യ ഡി​പ്പോ​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ഗ്രേ​റ്റ​ര്‍ മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ആ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ല് പു​തി​യ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ദി​നം​പ്ര​തി വ​ര്‍ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ഗ്രാ​മീ​ണ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പി​ൽ 120 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ബ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി. 100 ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സു​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഇ​വി​ടെ സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ യൂ​നി​റ്റും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. മൈ​സൂ​രു ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 517 ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ 127 എ​ണ്ണം ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ന് 200 ബ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. ഇ​തോ​ടെ ബ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 800 ആ​യി ഉ​യ​രും. നാ​ല് ദി​ശ​ക​ളി​ലാ​യി എ​ട്ട് ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി (സി​വി​ക് സൗ​ക​ര്യ സൈ​റ്റ്) അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും മൈ​സൂ​രു വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കും (എം.​ഡി.​എ) അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ഒ​രു ഡി​പ്പോ​ക്ക്​ ആ​റ് ഏ​ക്ക​റും ഒ​രു ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​റും എ​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യോ സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​യോ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ അ​നു​മ​തി തേ​ടും.

    നി​ല​വി​ൽ മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ഹി​ങ്ക​ൽ, കു​വേം​പു​ന​ഗ​ർ, സ​ത​ഗ​ള്ളി എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ഡി​പ്പോ​ക​ളു​ണ്ട്. ഹു​ൻ​സൂ​ർ, ടി. ​ന​ര​സി​പു​ർ, ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ്, എ​ച്ച്.​ഡി. കോ​ട്ട് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ ഡി​പ്പോ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ർ​ബ​ൻ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ എ​ച്ച്.​ടി. വീ​രേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bus depotBangaloreKarnadaka State Road transport Corporation
    News Summary - KSRTC to open four new depots
    Similar News
    Next Story
    X