റമദാനെ വരവേല്ക്കാന് കെ.ആര്. പുരം എന്.ജെ നുസ്റത്തുല് ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത്
ബംഗളൂരു: കെ.ആര് പുരം എന്.ജെ നുസ്റത്തുല് ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് റമദാനിനെ വരവേല്ക്കാന് വിപുലമായ പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ചു. പള്ളി, മദ്റസ എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഇഫ്താറിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും.
മഹല്ല് ജമാഅത്തിന് കീഴില് എല്ലാ ദിവസവും ഇഫ്താര് സംഘടിപ്പിക്കുകയും സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിനുശേഷം പഠന ക്ലാസ് നടത്തുകയും ചെയ്യും. ദിവസവും രണ്ട് തറാവീഹ് നമസ്കാരം നടത്തും.
ആദ്യത്തേത് 8.30ന് ഖത്തീബ് അബ്ബാസ് നിസാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും രണ്ടാമത്തേത് 10ന് ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ആയിരിക്കും. റമദാന് രണ്ടിന് ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് അനുസ്മരണവും റമദാനിന് ബദര് ദിന അനുസ്മരണ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കും. മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എം. ഹനീഫ്, സെക്രട്ടറി മുസ്തലീബ് ഹാജി, ട്രഷറര് മസ്താന്, ഹതീബ് അബ്ബാസ് നിസാമി എന്നിവര് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു.
