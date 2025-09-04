Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:19 AM IST

    സാ​നു മാ​ഷ്: മ​ല​യാ​ള നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​നാ​മം -കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ

    സാ​നു മാ​ഷ്: മ​ല​യാ​ള നീ​തി​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​നാ​മം -കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ
    തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എം.​കെ. സാ​നു അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്കാ​ര വി​മ​ർ​ശ​ന​വീ​ഥി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മു​ക്കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം ഏ​ക​നാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച എം.​കെ. സാ​നു മാ​ഷ് മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ നൈ​തി​ക​ത, ധാ​ർ​മി​ക​ത, സ​മ​ഭാ​വ​ന, പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മ​റു​നാ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എം.​കെ. സാ​നു അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കൃ​തി വി​നി​മ​യം​ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ഠ​ത്തെ ആ​ത്മ​ല​യ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് കാ​ലം, സ​മൂ​ഹം, രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ന്നീ നാ​ഡീ ഞ​ര​മ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു സാ​നു മാ​ഷി​ന്റെ നി​രൂ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ഖ​ണ്ഡ​ന​മ​ണ്ഡ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ര​ച​നാ​രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ള നി​രൂ​പ​ണ​ശാ​ഖ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​നു​മാ​ഷി​നു ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൃ​തി​യു​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളെ ഭേ​ദി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​ഴു​കു​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത​മ​ക ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​ന​മാ​ണ് സാ​നു​മാ​ഷി​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ര​തി സു​രേ​ഷ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​നു​മാ​ഷി​ന്റെ ജീ​വി​ത​രേ​ഖ ന​ളി​നി ആ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ആ​ർ.​വി. ആ​ചാ​രി, കെ.​പി. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, ബി.​എ​സ്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഉ​മേ​ഷ്‌ ശ​ർ​മ, സി. ​കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ, ആ​ർ.​വി. പി​ള്ള, ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ നാ​യ​ർ, രാ​ധ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ. ​പ്ര​ഹ്ലാ​ദ​ൻ, ആ​ർ.​വി. പി​ള്ള, പി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. പ്ര​ദീ​പ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:MK SanuBangalore News
    News Summary - KR Kishor about M.K Sanu mash
