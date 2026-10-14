പി.എസ്.സി നിയമന അഴിമതി: മുഖ്യസൂത്രധാരന് ജാമ്യംtext_fields
ബംഗളൂരു: കെ.പി.എസ്.സി നിയമന അഴിമതിയിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ബസവരാജ് കണ്ണാലെക്ക് തന്റെ നവജാത മകളുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കർണാടക ഹൈകോടതി ആറ് ദിവസത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 20 വരെ സോപാധിക ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച ജസ്റ്റിസ് വിശ്വജിത്ത് ഷെട്ടി, കണ്ണാലെയെ പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ ബിദറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കണ്ണാലെക്ക് കോടതി നിബന്ധനയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തുമകൂർ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമായ കണ്ണാലെയെ ആഗസ്റ്റ് 30 ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വകുപ്പ് (സിഐഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിമാനയാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സെപ്റ്റംബർ 22 ന് വിചാരണ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കണ്ണാലെ സ്ഥിരം ജാമ്യം തേടി ഹരജി സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ നവജാത ശിശുവിന്റെ നാമകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇടക്കാല ജാമ്യം തേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.
400 വെറ്ററിനറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കർണാടക പബ്ലിക് പരീക്ഷ (അഴിമതി തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളും അന്യായമായ നിയമന രീതികളും) നിയമനത്തിലെ ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 318 (3), സെക്ഷൻ 10 എന്നിവ പ്രകാരം കണ്ണാലെക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചതായും തുക വകമാറ്റിയതായും ആരോപണമുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register