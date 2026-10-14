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    പി.​എ​സ്‌.​സി നി​യ​മ​ന അ​ഴി​മ​തി: മു​ഖ്യ​സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ന് ജാ​മ്യം

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    പി.​എ​സ്‌.​സി നി​യ​മ​ന അ​ഴി​മ​തി: മു​ഖ്യ​സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ന് ജാ​മ്യം
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി നി​യ​മ​ന അ​ഴി​മ​തി​യി​ലെ മു​ഖ്യ​സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ൻ ബ​സ​വ​രാ​ജ് ക​ണ്ണാ​ലെ​ക്ക് ത​ന്റെ ന​വ​ജാ​ത മ​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ആ​റ് ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ സോ​പാ​ധി​ക ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ശ്വ​ജി​ത്ത് ഷെ​ട്ടി, ക​ണ്ണാ​ലെ​യെ പോ​ലീ​സ് അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ബി​ദ​റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ക​ണ്ണാ​ലെ​ക്ക് കോ​ട​തി നി​ബ​ന്ധ​ന​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തു​മ​കൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യ ക​ണ്ണാ​ലെ​യെ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 ന് ​ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് (സി​ഐ​ഡി) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 ന് ​വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് ക​ണ്ണാ​ലെ സ്ഥി​രം ജാ​മ്യം തേ​ടി ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ത​ന്റെ ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​ന്റെ നാ​മ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം തേ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    400 വെ​റ്റ​റി​ന​റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫീ​സ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​ബ്ലി​ക് പ​രീ​ക്ഷ (അ​ഴി​മ​തി ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ന്യാ​യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന രീ​തി​ക​ളും) നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലെ ബി​എ​ൻ​എ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ 318 (3), സെ​ക്ഷ​ൻ 10 എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം ക​ണ്ണാ​ലെ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യും തു​ക വ​ക​മാ​റ്റി​യ​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്.

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    News Summary - KPSC Recruitment Scam: Karnataka High Court Grants Interim Bail to Key Accused Basavaraj Kannale
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