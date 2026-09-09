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    കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി നി​യ​മ​ന അ​ഴി​മ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ൽ സി.​ഐ.​ഡി റെ​യ്ഡ്

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    ജൂ​ലൈ 13ന് ​ഗ​വ​ർ​ണറാണ് സാ​ഹു​ക്ക​റി​നെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്
    കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി നി​യ​മ​ന അ​ഴി​മ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ൽ സി.​ഐ.​ഡി റെ​യ്ഡ്
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    സാ​ഹു​ക്ക​ര്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നി​യ​മ​ന ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പ എ​സ്. സാ​ഹു​ക്ക​റി​ന്‍റെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വ​സ​തി​യി​ൽ സി.​ഐ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി.

    ഡോ​ള​ർ​സ് കോ​ള​നി​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ലും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ വ​സ​തി​ക​ളി​ലും റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഴി​മ​തി കേ​സി​ൽ സാ​ഹു​ക്ക​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തി​ന്‍റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രീ​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചാ​ല്‍ അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​മാ​കു​മെ​ന്നും വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രീ​ക്ഷാ രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ​യും ഒ.​എം.​ആ​ർ ഷീ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും കൃ​ത്രി​മ​ത്വം, ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​ണം ന​ൽ​ക​ൽ, നി​യ​മ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ മ​റ്റ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സി.​ഐ.​ഡി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​ഹു​ക്ക​റി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി മു​ൻ പ​രീ​ക്ഷാ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ഗാ​ങ്‌​വാ​ർ, ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​ൻ ബ​സ​വ​രാ​ജ് ക​ണ്ണാ​ലെ എ​ന്നി​വ​രെ സി.​ഐ.​ഡി ഇ​തി​ന​കം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ന്‍റെ ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളെ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ജൂ​ലൈ 13 ന് ​ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​വാ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ലോ​ട്ട് സാ​ഹു​ക്ക​റി​നെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

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    News Summary - KPSC recruitment scam: CID conducts raid at Chairman's residence
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