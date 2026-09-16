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    ഹരിപ്രസാദിനെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ

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    ഹരിപ്രസാദിനെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നൂ​റു ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ത​ള്ളി.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്ത് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ധാ​ന സൗ​ധ​യി​ലെ ബാ​ങ്ക്വ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദി​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നും അ​തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തൃ​പ്ത​നാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യേ​ക്കാ​ള്‍ മു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - KPCC President Hariprasad excluded; Chief Minister rejects report
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