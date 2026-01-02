Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 8:39 AM IST

    കൊഗിലു ഭവന നിർമാണം സർക്കാറിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടുന്നു -മൈസൂരു ചേരി നിവാസികള്‍

    കൊഗിലു ഭവന നിർമാണം സർക്കാറിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടുന്നു -മൈസൂരു ചേരി നിവാസികള്‍
    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ചേ​രി നി​വാ​സി​ക​ൾ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന്​ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് ചേ​രി​നി​വാ​സി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് ന​യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രോ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​മീ​പ​നം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. പു​തു​വ​ത്സ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ട് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​യ​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​ന്ത​രം നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ചേ​രി നി​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. മൈ​സൂ​രി​ലെ ചേ​രി​നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ കു​ടി​വെ​ള്ളം, വൈ​ദ്യു​തി, ശ​രി​യാ​യ റോ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ചാ​മ​രാ​ജ, കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 106 ചേ​രി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ര​സിം​ഹ​രാ​ജ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 22 ചേ​രി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം മാ​ത്ര​മേ ചേ​രി​ര​ഹി​ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ളൂ.

    TAGS:constructionSiddaramaiahBangaloreSiddaramaiah Government
    News Summary - Kogilu Housing Construction
