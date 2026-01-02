Begin typing your search above and press return to search.
    2 Jan 2026 7:49 AM IST
    കൊ​ഗി​ലു കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ; വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത 90 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​ത്രം -മ​ന്ത്രി ബൈ​ര​തി സു​രേ​ഷ്

    കൊ​ഗി​ലു കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ; വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത 90 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​ത്രം -മ​ന്ത്രി ബൈ​ര​തി സു​രേ​ഷ്
    ബൈ​ര​തി സു​രേ​ഷ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​ഗി​ലു ലേ​ഔ​ട്ടി​ലെ ഫ​ഖീ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 300 ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 90 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി വീ​ടി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ബൈ​ര​തി സു​രേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. ഭ​വ​ന വ​കു​പ്പി​ലെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി. 90 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യു​ള്ള​ത്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും യ​ഥാ​ർ​ഥ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മാ​ത്ര​മേ വീ​ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വീ​ടു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ല്‍ ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഒ​രു വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് വീ​ടി​നാ​യി ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​വ​ര്‍ക്ക് പോ​ലും ഇ​തു​വ​രെ വീ​ടു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് യ​ല​ഹ​ങ്ക ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ല്‍.​എ. വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. രാ​ജീ​വ്ഗാ​ന്ധി ആ​വാ​സ് യോ​ജ​ന പ്ര​കാ​രം വീ​ട് അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക വ​രു​മാ​നം മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രും അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വേ​ണം.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഫ​ഖീ​ർ കോ​ള​നി​യി​ലെ ആ​ര്‍ക്കും ഇ​തി​ല്ല. ആ​റു വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​ര്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും വീ​ടി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രെ പ​രി‍ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്യാ​യ​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 10.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ല്‍കേ​ണ്ടി വ​രു​മ്പോ​ള്‍ ഫ​ഖീ​ർ കോ​ള​നി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 2.5 ല​ക്ഷം മാ​ത്രം ഈ​ടാ​ക്കി വീ​ട് ന​ല്‍കു​ന്നെ​ന്നും എം.​എ​ല്‍.​എ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Kogilu eviction; Only 90 families eligible for houses - Minister Bairati Suresh
