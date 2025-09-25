Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Sept 2025 11:16 AM IST
    date_range 25 Sept 2025 11:16 AM IST

    കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ഉ​ഡു​പ്പി ക​ര​യോ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. ബീ​ഡി​ന​കു​ണ്ടേ റോ​ഡി​ലെ യ​ക്ഷ​ഗാ​ന ക​ല സെ​ന്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മ​ണി​പ്പാ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി പ്ര​ഫ. ഡോ. ​അ​മൃ​ത​രാ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കു​ക്കി​ക​ട്ടെ റോ​ഡി​ൽ അ​ജ​ന്ത കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​ഡി. സ​തീ​ഷ്, ജോ. ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​ജി. ഹ​രി​കു​മാ​ർ, മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പാ​ലേ​രി, മം​ഗ​ളൂ​രു ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ച്ച്. മു​ര​ളി, ഉ​ഡു​പ്പി ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ലോ​ച​ന ജ​യ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജി എ​ൻ. പി​ള്ള, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:onam celebrationKNSSBangalore News
    News Summary - K.N.S.S. Udupi Onam Celebration
