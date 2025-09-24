ഓണാഘോഷം; കെ.എൻ.എസ്.എസ് പാചക മത്സരം നടത്തിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക നായർ സർവിസ് സൊസൈറ്റി സദാശിവനഗർ കരയോഗം പാചക മത്സരം നടത്തി. കെ.എൻ.എസ്.എസ് ചെയർമാൻ ആർ. മനോഹര കുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ കെ.എൻ.എസ്.എസ് ട്രഷറർ എൻ. വിജയകുമാർ, ജോയന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് കുമാർ, ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ ചിഫ് എഡിറ്റർ ബി. ബാലഗോപാലൻ, യുവനടി ആതിര വി. മേനോൻ എന്നിവർ അതിഥികളായി.
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ നല്ലൂർ നാരായണൻ, കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് ഗംഗാധരൻ നായർ, സെക്രട്ടറി കെ.എച്ച്. വിനോദ് കുമാർ, ട്രഷറർ ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ബോർഡ് അംഗം ജി. പത്മകുമാർ, മഹിള വിഭാഗം സ്പന്ദന പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ അനിൽ, സെക്രട്ടറി അശ്വതി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്റർ കരയോഗം പാചക മത്സരം നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register