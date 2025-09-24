Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 24 Sept 2025 9:53 AM IST
    date_range 24 Sept 2025 9:53 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി

    onam celebration
    കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​ൾ​സൂ​ർ ക​ര​യോ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി സ​ദാ​ശി​വ​ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗം പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി. കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര കു​റു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ന്യൂ​സ് ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ ചി​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ബി. ​ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല​ൻ, യു​വ​ന​ടി ആ​തി​ര വി. ​മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ല്ലൂ​ർ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​ച്ച്. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ജി. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, മ​ഹി​ള വി​ഭാ​ഗം സ്പ​ന്ദ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്ധ്യ അ​നി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വ​തി പ്ര​സാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ന്റ​ർ ക​ര​യോ​ഗം പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​ത്തി​ക്ക​രെ ക​ര​യോ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ്‌​കി​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    X