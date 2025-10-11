Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Oct 2025 6:35 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 6:35 AM IST

    വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം നാ​ളെ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി രാ​ജാ​ജി ന​ഗ​ർ ക​ര​യോ​ഗം വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം 12ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ വി​ജ​യ​ന​ഗ​റി​ലെ മാ​ഗ​ഡി കോ​ർ​ഡ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ക​സ്സി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ് ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ടൈം​സ് ജോ​ക്‌​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ക​ര​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​രും. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര കു​റു​പ്പ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, മ​ഹി​ള ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശോ​ഭ​ന രാ​മ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. വി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഹേ​മ​ല​ത നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

