കെ.എൻ.എസ്.എസ് വാർഷിക കുടുംബസംഗമംtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക നായർ സർവിസ് സൊസൈറ്റി പീന്യ കരയോഗം വാർഷിക കുടുംബസംഗമം പിന്യോത്സവം നെലഗെദരനഹള്ളിയിലെ സിദ്ദു ഗാർഡനിൽ നടന്നു. കെ.എൻ.എസ്.എസ് ചെയർമാൻ ആർ. മനോഹര കുറുപ്പ്, വൈസ് ചെയർമാന്മാർ കെ.വി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ജി. മോഹനകുമാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.വി. നാരായണൻ, ജോയന്റ് ജന. സെക്രട്ടറിമാരായ ഹരീഷ്കുമാർ, ഹരികുമാർ, ട്രഷറർ എൻ. വിജയകുമാർ, ജോയന്റ് ട്രഷറർ പ്രദീപൻ, മഹിള കൺവീനർ ശോഭന രാമദാസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി.
അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ, ഗാനമേള, കോമഡി സ്കിറ്റ്, തൃശൂർ പഴയന്നൂർ ഫോക്ക് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും പാട്ടുകളും ചേർത്തിണക്കിയ പടയോട്ടം എന്നിവ അരങ്ങേറി.
കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് രമേശ് കുമാർ, സെക്രട്ടറി ഹരിനായർ (രഞ്ജിത്ത്), സംഗമം കൺവീനർ ടി. ശിവകുമാർ, സതി കുട്ടപ്പൻ, മായ കണ്ണൻ, ശിൽപ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
