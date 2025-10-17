Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എം.​സി ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം

    കെ.​എം.​സി ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം യോ​ഗ​വും നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​വും നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജു മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി കെ. ​നാ​യ​ർ കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ദീ​പ​ക് എം. ​നാ​യ​ർ, ര​മേ​ശ​ൻ, ഷാ​ജി ജോ​ർ​ജ്, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ർ. സു​ന്ദ​രേ​ശ​ൻ, സു​നി​ൽ ഷേ​ണാ​യ്, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡാ​നി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടോ​മി ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ലേ​ഡീ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ത്രേ​സ്യാ​മ്മ വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Karnatakametro newsKMC Dasarahalli
