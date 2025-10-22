Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദീ​പാ​വ​ലി...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:49 AM IST

    ദീ​പാ​വ​ലി മ​ധു​ര​വു​മാ​യി മ​ജും​ദാ​ർ ഷാ ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക​രി​കെ

    text_fields
    bookmark_border
    ദീ​പാ​വ​ലി മ​ധു​ര​വു​മാ​യി മ​ജും​ദാ​ർ ഷാ ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക​രി​കെ
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി നി​ര​ന്ത​രം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ബ​യോ​കോ​ൺ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കി​ര​ൺ മ​ജും​ദാ​ർ​ഷാ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​നും ദീ​പാ​വ​ലി ​മ​ധു​ര​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ദ്യാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ മോ​ശം പാ​ത​ക​ളെ​യും മാ​ലി​ന്യ​ത്തെ​യും വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് വി​വാ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ കി​ര​ൺ മ​ജും​ദാ​ർ ഷാ ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ​യും വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി ക​ണ്ടു.

    ദീ​പാ​വ​ലി മ​ധു​ര​വു​മാ​യെ​ത്തി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന ബ​യോ​കോ​ൺ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ വി​ക​സ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്തെ എ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​രാ​യ 100 വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ 73കാ​രി ഷാ​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ കു​റി​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DK SivakumarBangalore News
    News Summary - Kiran Majumdar visited DK Sivakumar with Dipali sweets
    Similar News
    Next Story
    X