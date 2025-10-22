ദീപാവലി മധുരവുമായി മജുംദാർ ഷാ മുഖ്യമന്ത്രിക്കരികെtext_fields
ബംഗളൂരു: ഉദ്യാന നഗരിയിലെ മോശം പാതകളെയും മാലിന്യത്തെയും വിമർശിച്ച് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ പ്രമുഖ കിരൺ മജുംദാർ ഷാ ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെയും വസതിയിലെത്തി കണ്ടു.
ദീപാവലി മധുരവുമായെത്തി ആശംസ നേർന്ന ബയോകോൺ ചെയർപേഴ്സൻ വികസന ആശയങ്ങൾ കൈമാറി. ബംഗളൂരുവിന്റെ വളർച്ച, നവീകരണം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്തു. ലോകത്തെ എറ്റവും ശക്തരായ 100 വനിതകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ 73കാരി ഷായുടെ സമൂഹ മാധ്യമ കുറിപ്പ് ഉയർത്തിയ വിവാദങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരുന്നു.
