Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 6 March 2026 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 8:12 AM IST

    ഖാം​ന​ഈ​ വധം; പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കെതി​രെ കേ​സ്

    ഖാം​ന​ഈ​ വധം; പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കെതി​രെ കേ​സ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​റാ​നി​യ​ൻ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആ​യ​ത്തു​ള്ള അ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര. ശ​നി​യാ​ഴ്ച തെ​ഹ്റാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​യു.​എ​സ്. സം​യു​ക്ത ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഖാം​ന​ഈ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. മാ​ർ​ച്ച് ര​ണ്ടി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ന​മ​റി​യി​ച്ച് റി​ച്ച്മ​ണ്ട് ടൗ​ണി​ൽ ഷി​യാ മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഖാം​ന​ഈ​യെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മീ​യ​നേ​താ​വാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ക്ഷേ അ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങ​ണം. പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​രു​ടെ​യും അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രെ​യും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ജാ​ഥ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ജാ​ഥ​ക​ള്‍ ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്താം. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

