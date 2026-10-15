കർണാടകയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ കൈക്കൂലി നൽകുന്നെന്ന് പരാതി

കർണാടകയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ കൈക്കൂലി നൽകുന്നെന്ന് പരാതിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകക്കുള്ളിൽ സര്വിസ് നടത്തുന്നതിന് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുടെ ഓപറേറ്റർമാർ പ്രതിമാസം കൈക്കൂലി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുരു എന്ന ഇടനിലക്കാരൻ ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം പിരിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് ഫെഡറേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമീഷണർക്കും റോഡ് സേഫ്റ്റി കമീഷണർക്കും പരാതി നൽകി.
ബസ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതി നൽകിയതെന്ന് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എസ്.എൻ.നടരാജ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ദിയ ട്രാവൽസ്, എസ്.എഫ്.എസ് ട്രാവൽസ്, സോണ ട്രാവൽസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപറേറ്റർമാർ നടത്തിയ പണമിടപാട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദിയ ട്രാവൽസുമായും എസ്.എഫ്.എസ് ട്രാവൽസുമായും ബന്ധമുള്ള ശ്രീരാജ് നായർ കർണാടകയിൽ തന്റെ ബസുകളുടെ സര്വിസ് സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് പ്രതിമാസം 26,000 രൂപ നൽകിയിരുന്നതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സോണ ട്രാവൽസിലെ റിയാസ് എല്ലാ മാസവും ഒരു ബസിന് ഏകദേശം 30,000 രൂപ നൽകിയതായും ആദിൽ സിദ്ദീഖ് അത്തിബെലെ അതിർത്തി കടക്കാൻ ഗുരുവിന് ഏകദേശം 16,000 രൂപ നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
പേമെന്റ് ഇടപാടുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഓപറേറ്റർമാർ പങ്കിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോഡിങ്ങുകളും തെളിവായി പരാതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
60 ശതമാനം നികുതിയായും ബാക്കി 40 ശതമാനം കൈക്കൂലിയായും എന്ന രീതിയിലാണ് പണം പിരിച്ചെടുത്തതെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകള് ശേഖരിക്കണം.
യു.പി.ഐ, ബാങ്ക് ഇടപാട് രേഖകൾ, വാഹനങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകള്, വാഹന റിലീസ് രേഖകൾ, നികുതി അടച്ച കണക്കുകള്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂളുകള്, ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ ലോകായുക്തക്ക് പരാതി നല്കുമെന്നും വിഷയം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും ശർമ പറഞ്ഞു.
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