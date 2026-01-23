Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Jan 2026 9:16 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 9:16 AM IST

    വേ​ന​ല​വ​ധി: സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ച് കേ​ര​ള ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ്

    വേ​ന​ല​വ​ധി: സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ച് കേ​ര​ള ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ്
    നെ​റ്റ് വ​ര്‍ക്ക് കേ​ര​ള ബി​ടു​ബി ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റി​ല്‍ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ ക​ഥ​ക​ളി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍


    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വേ​ന​ല​വ​ധി മു​ന്നി​ല്‍ ക​ണ്ട് വ​ന്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കേ​ര​ള ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ​ക​ളും ട്രേ​ഡ് ഫെ​യ​റു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ല​ഖ്‌​നോ, ഇ​ൻ​ഡോ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹൗ​സ് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, കാ​ര​വ​ൻ സ്റ്റേ​ക​ൾ, പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ വി​സി​റ്റു​ക​ൾ, ആ​യു​ർ​വേ​ദ ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു വേ​ദി​യാ​യി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    റെ​സി​ഡ​ന്‍സി റോ​ഡി​ലെ ചാ​ന്‍സെ​റി പ​വ​ലി​യ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന നെ​റ്റ് വ​ര്‍ക്ക് കേ​ര​ള ബി​ടു​ബി ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​തു ക​ല​ക​ളാ​യ തെ​യ്യം, ക​ഥ​ക​ളി, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, മ​യി​ലാ​ട്ടം എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ബേ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ട​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സാ​ഹ​സി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ർ​ഫി​ങ്, പാ​രാ​ഗ്ലൈ​ഡി​ങ്, സൈ​ക്ലി​ങ്, ആ​യു​ർ​വേ​ദ ടൂ​റി​സം, ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ വെ​ഡി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​ന്‍തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ക​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

