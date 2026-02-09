Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകേ​ര​ള സ​മാ​ജം...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 7:31 AM IST

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം
    cancel
    camera_alt

    ബം​ഗ​ളൂ​രു കേ​ര​ള സ​മാ​ജം​ തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം ന​ർ​ത്ത​കി​യും ഗു​ഡ് ഷെ​പ്പേ​ർ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ട്ര​സ്റ്റി​യു​മാ​യ ഡോ.​ഹെ​ല​ൻ ടോ​ജോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം ന​ർ​ത്ത​കി​ssയും ഗു​ഡ് ഷെ​പ്പേ​ർ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ട്ര​സ്റ്റി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ഹെ​ല​ൻ ടോ​ജോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ൻ സു​ധ വി​നേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​മ്യ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ദി​വ്യ മു​ര​ളി, അ​ജി​ത സ​തീ​ഷ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ധ സു​ധീ​ർ, സു​ജ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​മ ര​മേ​ഷ്, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അം​ബി​ക സു​രേ​ഷ്, വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ളാ​യ ഗാ​യ​ത്രി ദേ​വി, ഷ​ർ​മി​ള വി​ന​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം 20,000 രൂ​പ​യും റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും ശ്രീ​ജ ഷോ​ബി​ത്, സ​ർ​ജാ​പൂ​ർ പാ​ർ​വ​ണം ടീം ​ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം 15,000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും ഹൊ​ര​മാ​വ് നീ​തു ല​ക്ഷ്മി -ആ​ർ​ദ്ര ടീം ​ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം 10,000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും പ്രെ​സ്റ്റീ​ജ് ട്രാ​ൻ​ക്യു​ലി​റ്റി​യി​ലെ സ്നേ​ഹ മേ​നോ​നും സം​ഘ​ത്തി​നും ല​ഭി​ച്ചു. പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ: കെ.​ആ​ർ പു​രം ദി​വ്യ ബി ​ടീം അ​ഗ്നി, ടീം ​ഈ​സ്റ്റ് സോ​ൺ സു​ജ​യാ സ​ത്യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടീം , ​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി പ്രി​യ എ.​എ​സ് -സി​ഗ്മാ ടീം ​എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ടി.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ര്‍, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വി, ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ജി, ​കെ.​എ​ന്‍.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, ഡോ​ണ സ​ലി, ഐ​ഷ ഹ​നീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsreturnmetrocompetitionKerala society
    News Summary - Kerala society returns to the competition
    Similar News
    Next Story
    X