Madhyamam
    25 Nov 2025 8:00 AM IST
    25 Nov 2025 8:00 AM IST

    വ​ര്‍ണ​ക്കൂ​ട്ടൊ​രു​ക്കി കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം

    വ​ര്‍ണ​ക്കൂ​ട്ടൊ​രു​ക്കി കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ദി​ര ന​ഗ​ര്‍ കൈ​ര​ളി നി​കേ​ത​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര

    വി​ജ​യി​ക​ൾ സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ദി​ര ന​ഗ​ര്‍ കൈ​ര​ളി നി​കേ​ത​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ 400ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പൂ​ക്ക​ളും പു​ഴ​ക​ളും, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കാ​ര്‍ട്ടൂ​ണ്‍ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും, സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ഷ​യം. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ പി.​വി. ഭാ​സ്ക​ർ, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി, രാം​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ളാ​യി.

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം- ഐ​സി​ൽ ഷ​ഫീ​ഖ്, ര​ണ്ട് -സാ​മു​വ​ൽ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ, മൂ​ന്ന്- വി. ​വ​രീ​ൻ. പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​നം- ജി. ​ശ​ങ്ക്, സ്നേ​ഹ കു​മാ​രി, എ​സ്. ലു​ബി​ന, സി.​ഡി. അ​വ​ന്തി​ക, രാ​ഷ്മി​ക മ​ഹാ​ന്ത്, ജൂ​നി​യ​ര്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം- അ​ൽ​ജി​ൻ ഷ​ഫീ​ഫ്, ര​ണ്ട് -ന​വീ​ൻ മൂ​ന്ന്- വി. ​ദ​ക്ഷ. പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​നം- വി. ​റു​ട്ടി കു​മാ​രി, അ​ദി​തി രാ​ജേ​ഷ്, വി. ​പ്രി​യ​ങ്ക, ജെ. ​പ്ര​തീ​ക്ഷ, ഋ​ഷി​ധ​ർ വാ​ദി​സേ​ല, സീ​നി​യ​ര്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം- എ​സ്. വൈ​ഷ്ണ​വി, ര​ണ്ട് -എ​സ്. ര​ക്ഷി​ത, മൂ​ന്ന്:- ക്രി​സ് റെ​ജി. പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​നം- എം.​മോ​നി​ഷ, റി​യ ബി​ജു, മീ​നാ​ക്ഷി മ​ജീ​ഷ്, ഗൗ​രി കൃ​ഷ്ണ, ടി. ​സ​ഫ്‌​വാ​ൻ. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ട്ര​സ്റ്റി സ​യ്യി​ദ് മ​സ്താ​ൻ, സ​മാ​ജം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, സു​നോ​ജ് നാ​രാ​യ​ൺ, അ​ജി​ത്, പി. ​ബി​നു, സു​ജി​ത്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, ജി​തേ​ഷ്, മ​ഹേ​ഷ്‌, സു​ജി​ത് ലാ​ൽ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സു​ധ സു​ധീ​ർ, അ​നു അ​നി​ൽ, അം​ബി​ക സു​രേ​ഷ്, സ​ജി​ന സ​ലിം, സി​ജി ജോ​ൺ​സ​ൺ, ഫൈ​മി​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

