Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:03 AM IST

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘നാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​വും ജ​ന​സം​സ്കാ​ര​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​വി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നാ​ട്ട​ഴ​കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും നാ​ട്ട​റി​വ് നാ​നാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യാ​ളി സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ മാ​ന​വി​ക​മൂ​ല്യം ഏ​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​തു​മാ​ണ്. ഒ​രു​പാ​ടു​കാ​ലം ജാ​തി​മ​ത വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​ക​ളാ​ൽ ജീ​ർ​ണ​മാ​യി കി​ട​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ന​മ്മു​ടെ ജ​ന​സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദി​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ജാ​തി​മ​താ​തീ​ത​മാ​യ മാ​ന​വി​ക​ത​യാ​ണ്.

    ആ ​ഏ​ക​ത്വ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണ​ക്ക​ഥ​ക​ളി​ലും മ​റ്റും കാ​ണു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ൽ ഈ ​ഏ​ക​ത്വ​വും സ​മ​ഭാ​വ​ന​യു​മാ​ണ്. ആ ​സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ക​ലാ​സ​മി​തി​ക​ളും വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ളും സ​മാ​ജ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​മെ​ന്നും ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​മോ​ദ് വ​ര​പ്ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​ വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ർ.​വി. ആ​ചാ​രി, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Bengaluru NewsKerala societyKerala Samajam Bangalore South WestLiterary Event
