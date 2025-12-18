Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം യ​ല​ഹ​ങ്ക സോ​ൺ ശാ​സ്ത്ര മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം യ​ല​ഹ​ങ്ക സോ​ൺ ശാ​സ്ത്ര മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം യ​ല​ഹ​ങ്ക സോ​ണും വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ മ്യൂ​സി​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി യ​ല​ഹ​ങ്ക വി​നാ​യ​ക പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ‘സ​യ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ ഒ​രു യാ​ത്ര’ എ​ന്ന ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​സ്റ്റം​സ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ജി. റെ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ മ്യൂ​സി​യം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​കെ. ബി​സ്വാ​ള്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ മ്യൂ​സി​യം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ജു ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പോ​ൾ പീ​റ്റ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, സോ​ൺ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​ബി. അ​ജ​യ​ൻ, സു​നി​ത വി​നോ​ദ്, സ​ത്യ​ശീ​ല​ൻ, വി​പി​ൻ രാ​ജു, മ​നോ​ജ്‌ കു​മാ​ർ, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, അ​നു വി​പി​ൻ, ആ​ശ, ര​മ്യ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടെ​ലി​സ്കോ​പ്പി​ലൂ​ടെ സൂ​ര്യ​നി​രീ​ക്ഷ​ണം, സാ​റ്റേ​ൺ പ്ലാ​ന​റ്റ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. റോ​ക്ക​റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യും മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ മാ​ത്‍സ് വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പി​ലും സ​യ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​യി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ 800ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

