Madhyamam
    Metro
    5 Oct 2025 8:37 AM IST
    5 Oct 2025 8:37 AM IST

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ക​ഥ, ക​വി​ത മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ക​ഥ, ക​വി​ത മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ
    ഡി.​എ​സ്. മൈ​ഥി​ലി​, കെ.വി. ഷ​നീ​പ്, കെ.​ആ​ർ. ഹ​രി, എം.​യു. ഹ​രി​ദാ​സ്, എ​സ്. അ​ർ​ച്ച​ന, എ​സ്.​ആ​ർ.​സി. നാ​യ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ക​ഥ, ക​വി​ത മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക​ഥ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ: ഡി.​എ​സ്. മൈ​ഥി​ലി​യു​ടെ (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം) എം​ബ്രോ​യ്ഡ​റി, കെ.​വി. ഷ​നീ​പി​ന്റെ (ക​ണ്ണൂ​ർ) ക​ല്യാ​ണ​സൗ​ഗ​ന്ധി​കം, കെ.​ആ​ർ. ഹ​രി​യു​ടെ (ക​ണ്ണൂ​ർ) ക​ല​പ്പ കൊ​ഴു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള തി​രു​മു​റി​വ് എ​ന്നി​വ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    ക​വി​ത മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ: എം.​യു. ഹ​രി​ദാ​സി​ന്റെ (ക​രു​മാ​ലൂ​ർ- ആ​ലു​വ) ക​ട​ലി​ന്റെ കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി, എ​സ്. അ​ർ​ച്ച​ന​യു​ടെ (പാ​ല​ക്കാ​ട് ) ന​വം​ബ​ർ 23, എ​സ്.​ആ​ർ.​സി. നാ​യ​രു​ടെ (പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട) ചൂ​ര​ൽ​മ​ല എ​ന്നി​വ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ഥ, ക​വി​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 10,000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 7500 രൂ​പ​യും മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 5000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു, കാ​സ​ർ​കോ​ട് മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മും​​ബൈ, ചെ​ന്നൈ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ സെ​ഷോ​ർ, ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ മെ​ൽ​ബ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മ​ട​ക്കം 64 ക​ഥ​ക​ളും 52 ക​വി​ത​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.


    News Summary - Kerala Samajam Story and Poetry Competition Winners
