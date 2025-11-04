Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Nov 2025 11:21 AM IST
    4 Nov 2025 11:21 AM IST

    എം.​ടി സ്മൃ​തി

    എം.​ടി സ്മൃ​തി
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എം.​ടി സ്മൃ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം എം.​ടി സ്മൃ​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കേ​ന്ദ്ര​സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി ജേ​താ​വു​മാ​യ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. മു​ര​ളീ​ധ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ കെ. ​ക​വി​ത, വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, ഇ​ന്ദി​ര ബാ​ല​ൻ, ബി​ന്ദു പി. ​മേ​നോ​ൻ, ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി, ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ബി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ പി​ള്ള, സി.​പി. മു​ര​ളി, വി.​കെ. വി​ജ​യ​ൻ, കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ക​വി​രാ​ജ്, കെ.​പി. അ​ശോ​ക​ൻ, ടി.​കെ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ, സു​ധ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ബി​ന്ദു ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി​നി അ​നീ​ഷ്, ശ്രീ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ർ. ബാ​ല​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    kerala samajam MT Vasudevan Nair Bengaluru News
    Kerala samajam programme
