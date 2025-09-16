കേരള സമാജം പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: ബാംഗ്ലൂര് കേരള സമാജം ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ദിരാനഗര് കൈരളീ നികേതന് ഓഡിറ്റോറിത്തില് നടന്ന പൂക്കള മത്സരം ചിത്രകാരൻ ഭാസ്കരൻ ആചാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റജി കുമാർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. സുധീഷ്, ട്രഷറർ പി.വി.എൻ. ബാലകൃഷ്ണൻ, കൾചറൽ സെക്രട്ടറി വി. മുരളീധരൻ, അസി. സെക്രട്ടറി വി.എൽ. ജോസഫ്, കെ.എൻ.ഇ ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ സുരേഷ് കുമാർ, ഹരികുമാർ, പി. ബിനു, ജോർജ് തോമസ്, ജിതേഷ്, ശോഭന പുഷ്പരാജ്, ശ്രീജ ഭാസ്കർ, രാംദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
ഒന്നാം സമ്മാനം 15,000 രൂപയും റോളിങ് ട്രോഫിയും സതീഷ് ചന്ദ്രനും സംഘവും (മടിവാള) കരസ്ഥമാക്കി. രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപയും ട്രോഫിയും പ്രിയ രാജേഷും സംഘവും ( കന്റോണ്മെന്റ് സോൺ), മൂന്നാം സമ്മാനം 5000 രൂപയും ട്രോഫിയും പിങ്കിയും സംഘവും എന്നിവരും കരസ്ഥമാക്കി. പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ: ദിയജിത് ആൻഡ് ടീം (കേരള സമാജം അൾസൂർ സോൺ), രത്ന നായർ ആൻഡ് ടീം, ഷെബിൻ ആൻഡ് ടീം, രോഷ്നി ആൻഡ് ടീം, അമൃത ഉമേഷ് ആൻഡ് ടീം. 26 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിന് ഭാസ്കരൻ ആചാരി, രാംദാസ് എന്നിവർ വിധികർത്താക്കളായി.
