    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നടത്തിയ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ര്‍ കൈ​ര​ളീ നി​കേ​ത​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ ആ​ചാ​രി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി.​എ​ൻ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​ൽ. ജോ​സ​ഫ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ, പി. ​ബി​നു, ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, ജി​തേ​ഷ്, ശോ​ഭ​ന പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, ശ്രീ​ജ ഭാ​സ്ക​ർ, രാം​ദാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം 15,000 രൂ​പ​യും റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും സ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​നും സം​ഘ​വും (മ​ടി​വാ​ള) ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം 10000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും പ്രി​യ രാ​ജേ​ഷും സം​ഘ​വും ( ക​ന്‍റോ​ണ്‍മെ​ന്റ്​ സോ​ൺ), മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം 5000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും പി​ങ്കി​യും സം​ഘ​വും എ​ന്നി​വ​രും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ: ദി​യ​ജി​ത് ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം (​കേ​ര​ള സ​മാ​ജം അ​ൾ​സൂ​ർ സോ​ൺ), ര​ത്ന നാ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം, ​ഷെ​ബി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം, ​രോ​ഷ്നി ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം, ​അ​മൃ​ത ഉ​മേ​ഷ്‌ ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം. 26 ​ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഭാ​സ്ക​ര​ൻ ആ​ചാ​രി, രാം​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി.

