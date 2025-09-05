Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 9:44 AM IST

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം സോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ 60ലേ​റെ മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം സോ​ണി​ന്റെ ദൊ​ഡ്ഡ​ബൊ​മ്മ സാ​ന്ദ്ര​യി​ലെ കെ.​എ​ൻ.​ഇ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പോ​ൾ പീ​റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മാ​ന​വ​ര​ത്ന പി.​ജി.​കെ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ, സോ​ൺ ലേ​ഡീ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സു​ധ സു​ധീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, സാ​ജു പോ​ൾ, പു​ഷ്പ​രാ​ജ​ൻ, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സി.​കെ.​വി. ഉ​ണ്ണി, ബി​ജു​പാ​ൽ, ശോ​ഭ​ന പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, ത​ങ്ക​മ​ണി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, പ്ര​സ​ന്ന നാ​യ​ർ, രേ​ഷ്മ ര​ഞ്ജി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സോ​ണി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​മു​ര​ളി​ധ​ര​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ൺ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ​യ്മോ​ൻ മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ദീ​പ​ൻ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ദി​വ്യ മു​ര​ളി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഷീ​ന ഫി​ലി​പ്പ്, സു​ക​ന്യ, കൊ​ച്ചു​മോ​ൻ, പ്രേ​മ​ൻ, വി​ഷ്ണു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    60ലേ​റെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് കൈ​മാ​റി. കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം കെ.​ആ​ർ പു​രം സോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ പി. ​ദി​വാ​ക​ര​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​നീ​ഫ് എം. ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി. ​ബി​നു, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​ജി​ത് കു​മാ​ർ, കെ.​എ​സ്. ഷി​ബു, സ​യ്യി​ദ് മ​സ്താ​ൻ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​യി​ഷ ഹ​നീ​ഫ്, ര​ഞ്ജി​ത ശി​വ​ദാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

