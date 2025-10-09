Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 8:55 AM IST

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    onam celebration
    ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ൽ.​എ​സ്.​ഇ.​ജി ഓ​ഫി​സി​ലെ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കൈ​ര​ളി​ക്കൂ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഈ​സ്റ്റ് ശാ​ഖ​യു​ടെ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ഹു​ല​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​യ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ജെ. ബൈ​ജു, ശാ​ഖ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു ജോ​സ​ഫ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നു ല​ക്ഷ്മ​ൺ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​ൻ​സി, നെ​ൽ​സ​ൺ, പി. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, നോ​ബി സ്ക​റി​യ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.


    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ര​വം ശനിയാഴ്ച

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ‘ഓ​ണാ​ര​വം - 2025’ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ​ങ്കേ​രി - ദു​ബാ​സി പാ​ള​യ​യി​ലു​ള്ള ഡി.​എ​സ്.​എ ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം, നൃ​ത്ത​മ​ത്സ​രം, ഉ​പ​ക​ര​ണ സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ക​വി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ‘നാ​ട്ടു ജീ​വി​ത​വും ജ​ന സം​സ്കാ​ര​വും’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക​ലാ കാ​യി​ക മ​ത്സ​രം, ശ്രു​തി​ല​യം ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​രോ​ക്കെ ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​സ​മാ​പ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം എം.​എ​ൽ.​എ​യും ബി.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ന​ട​ൻ കൈ​ലാ​ഷ്, എ​സ്.​ടി. സോ​മ​ശേ​ഖ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​രം, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൻ​ഡോ​വ്മെ​ന്റ് വി​ത​ര​ണം, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, സ​മാ​ജം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ദ​ർ​ശ​നം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ഒ​പ്പ​ന, കു​ച്ചി​പ്പു​ടി, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​ഡ് ഐ​ഡി​യാ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഗാ​ന​മേ​ള​യി​ൽ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ വോ​യ്സ് ഫെ​യിം ലി​ധി, ടോ​പ് സി​ങ്ങ​ർ താ​രം ആ​യു​ശ്രീ വാ​ര്യ​ർ, ചാ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ബി​ൻ, അ​ജി​ത്, മ​നീ​ഷ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​നു​മാ​യി ചാ​ന​ൽ താ​രം ബി​നു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പൈ​തൃ​കം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ -കൃ​ഷ്ണ ബൈ​ര ഗൗ​ഡ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ലോ​ക​​ത്തെ​വി​ടെ ആ​യാ​ലും കേ​ര​ള സം​സ്കാ​ര​വും ത​ന​ത് പൈ​തൃ​ക​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക​ത്തി​ൽ മ​റ്റു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​യി ക​ന്ന​ഡി​ഗ​രെ പോ​ലെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​ര ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഈ​സ്റ്റ് സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ 2025’ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഈ​സ്റ്റ് സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി. ​വി​നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​ൽ​ദോ​സ് കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി. മു​ൻ മ​ന്ത്രി ബി.​എ. ബ​സ​വ​രാ​ജ് എം.​എ​ൽ.​എ, മു​ൻ എം​എ​ൽ.​എ പൂ​ർ​ണി​മ ശ്രീ​നി​വാ​സ്, കേം​ബ്രി​ജ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡി.​കെ. മോ​ഹ​ൻ ബാ​ബു, ആ​യു​ഷ്മാ​ൻ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​തി​നി​ധി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ന​ഴ്സി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. പ്ര​സാ​ദ്, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി.​എ​ൻ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​എ​ൻ.​ഇ. ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എ​ൻ. രാ​ജീ​വ​ൻ, ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​നു അ​നി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ അ​ര​വി​ന്ദും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

