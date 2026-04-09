    Posted On
    date_range 9 April 2026 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 7:34 AM IST

    കേരള സമാജം ആംബുലൻസ് പുറത്തിറക്കി

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം സോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദു​രാ​ഗ് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം സോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദു​രാ​ഗ് ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്‍റെ​ഷ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ര​ണ്യ​പു​ര​യി​ലെ ല​ക്ഷ്മി​പു​ര ക്രോ​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സാ​ദ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റി. ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​ഹാ​ൽ പ്ര​സാ​ദ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പോ​ൾ പീ​റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ്‌ ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​ആ​ർ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​നേ​ജ​മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പു​ഷ്പ​രാ​ജ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സു​ധ സു​ധീ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ശോ​ഭ​ന പു​ഷ്പ​രാ​ജ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ത​ങ്ക​മ​ണി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നി പോ​ൾ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​നി​ൽ പ്ര​സാ​ദ്, സു​ധീ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:bangulurukerala samajamambulance
    News Summary - Kerala Samajam launches ambulance
