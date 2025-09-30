Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകേ​ര​ള​സ​മാ​ജം...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:50 AM IST

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ഈ​സ്റ്റ്‌ സോ​ൺ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് മേ​ള

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ഈ​സ്റ്റ്‌ സോ​ൺ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് മേ​ള
    cancel
    camera_alt

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഈ​സ്റ്റ്‌ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്​​പോ​ർ​ട്സ് മേ​ള അ​ർ​ജു​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് വി. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഈ​സ്റ്റ്‌ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്​​പോ​ർ​ട്സ് മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ലിം​ഗ​രാ​ജ​പു​രം ജ്യോ​തി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മേ​ള അ​ർ​ജു​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് വി. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി. ​വി​നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു

    . കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജീ​വ​ൻ, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ, സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ജി​ത്, പി.​കെ. ര​ഘു, സ​ജി പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, പി.​കെ. ഷാ​ജു, ടി.​ടി. ര​ഘു, വി​നോ​ദ്, ര​ജീ​ഷ്, വി​വേ​ക്, സു​നി​ൽ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ലി കു​മാ​ർ, സു​നി​ൽ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​നു അ​നി​ൽ, ദി​വ്യ ര​ജീ​ഷ്, ഗീ​ത രാ​ജീ​വ​ൻ, സു​ജ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഓ​ട്ട മ​ത്സ​രം, ഷോ​ട്ട് പു​ട്ട്, ക​സേ​ര​ക​ളി, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:keralasamajamSports fairBangloreBanglore News
    News Summary - Kerala Samajam East Zone Sports Fair
    Similar News
    Next Story
    X