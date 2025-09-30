കേരളസമാജം ഈസ്റ്റ് സോൺ സ്പോർട്സ് മേളtext_fields
ബംഗളൂരു: കേരള സമാജം ഈസ്റ്റ് സോൺ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്പോർട്സ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചു. ലിംഗരാജപുരം ജ്യോതി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മേള അർജുന അവാർഡ് ജേതാവ് വി. ജോൺസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സോൺ ചെയർമാൻ ജി. വിനു അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു
. കേരളസമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി റെജികുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി. സോൺ കൺവീനർ രാജീവൻ, ഓണാഘോഷ കൺവീനർ രതീഷ് നമ്പ്യാർ, സ്പോർട്സ് കൺവീനർ സുജിത്, പി.കെ. രഘു, സജി പുലിക്കോട്ടിൽ, പി.കെ. ഷാജു, ടി.ടി. രഘു, വിനോദ്, രജീഷ്, വിവേക്, സുനിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ, സലി കുമാർ, സുനിൽ, വനിത വിഭാഗം ചെയർപേഴ്സൻ അനു അനിൽ, ദിവ്യ രജീഷ്, ഗീത രാജീവൻ, സുജ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓട്ട മത്സരം, ഷോട്ട് പുട്ട്, കസേരകളി, വടംവലി മത്സരം തുടങ്ങിയവ നടന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register