Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:26 AM IST

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജൂ​ബി​ലി പി.​യു കോ​ള​ജി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണോ​ത്സ​വ​വും ഓ​ണ​വി​രു​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര കു​റു​പ്പ്, കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​എ​ച്ച്.​എ​ൻ ത്രി​വേ​ണി, സ​മാ​ജം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പീ​റ്റ​ർ ജോ​ർ​ജ്‌, ജൂ​ബി​ലി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ രേ​ഖ കു​റു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​കെ. ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബീ​നോ ശി​വ​ദാ​സ്, പി.​സി. ജോ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പി​ക സ്വ​പ്ന ശ​ങ്ക​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ജൂ​ബി​ലി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ രേ​ഖ കു​റു​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    തി​രു​വാ​തി​ര, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, ചെ​ണ്ട നൃ​ത്തം, സം​ഘ നൃ​ത്തം എ​ന്നി​വ​യും പു​ലി​ക​ളി​യും ന​ട​ന്നു. കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി ഷാ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഗ്രേ​സി പീ​റ്റ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ര​സ​മ്മ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​മീ​മ, സോ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി.

