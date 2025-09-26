കേരള സമാജം ദൂരവാണി നഗർ സാഹിത്യ സമ്മേളനം നാളെtext_fields
ബംഗളൂരു: കേരള സമാജം ദൂരവാണി നഗർ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ സമ്മേളനം ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 3.30ന് കെ.ആർ പുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പിൻവശമുള്ള വിജനപുര ജൂബിലി സ്കൂളിൽ നടക്കും. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ ജി.ആർ. ഇന്ദുഗോപൻ, പ്രശസ്ത കവി വീരാൻകുട്ടി എന്നിവർ ‘ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങളും, പ്രചോദനങ്ങളും’ എന്ന വിഷയത്തോടൊപ്പം എഴുത്തനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കും.
സമാജം പ്രസിഡന്റ് മുരളീധരൻ നായർ അധ്യക്ഷതവഹിക്കും. സാഹിത്യ വിഭാഗം ചെയർമാൻ കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സംവാദം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ബംഗളൂരുവിലെ എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക സംഘടന പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കവിത ചൊല്ലാനുള്ള അവസരവുമുണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9008273313.
