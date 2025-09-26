Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:19 AM IST

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ സാ​ഹി​ത്യ സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സ​മ്മേ​ള​നം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.30ന് ​കെ.​ആ​ർ പു​രം റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് പി​ൻ​വ​ശ​മു​ള്ള വി​ജ​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ, പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ‘ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രേ​ര​ക​ങ്ങ​ളും, പ്ര​ചോ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം എ​ഴു​ത്ത​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കും.

    സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും. സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സം​വാ​ദം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​വി​ത ചൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 9008273313.

