Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപു​ലി​ക​ളി​യു​മാ​യി...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:17 AM IST

    പു​ലി​ക​ളി​യു​മാ​യി കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഗൃ​ഹാ​ങ്ക​ണ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​ലി​ക​ളി​യു​മാ​യി കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഗൃ​ഹാ​ങ്ക​ണ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് സോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​ലി​ക​ളി​യും ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും മാ​വേ​ലി​യു​മാ​യി തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ൽ ഗൃ​ഹാ​ങ്ക​ണ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​ടി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ലു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ പു​ലി​ക​ളി​യും താ​ള​വും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ വ​ര​വേ​റ്റു.

    സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡി. ​ഷാ​ജി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സു​ഭാ​ഷ്, സു​ജി​ത്, കെ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സു​രേ​ഷ്, പ്ര​ശാ​ന്ത്, സ​ജി​ത് ആ​ചാ​രി, വി​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് സോ​ണി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നെ​ല്ലൂ​ര​ഹ​ള്ളി സി​ൽ​വ​ർ റീ​പ്പി​ൾ​സ് ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ബ്ലോ​സം ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ബാ​ലാ​ജി എ​റ്റേ​ണ​ൽ ബി​ൽ​സ് ടീം ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala samajammetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - kerala samajam conducted pookalam competetion
    Similar News
    Next Story
    X