Madhyamam
    date_range 14 Aug 2025 11:07 AM IST
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17ന്

    Badminton Tournament
    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കെ.​ആ​ർ പു​രം സോ​ൺ യു​വ​ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് ക​പ്പ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച എ. ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​ര​യി​ലെ പ്ര​ഗ​തി ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​രം. പു​രു​ഷ ഡ​ബ്ൾ​സ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. വ​നി​ത ഡ​ബ്ൾ​സ് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി ഇ​ല്ല. 5000, 2500 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കും.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യൂ​ത്ത് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് 9686982837, ജി​ബി​ൻ 9739755941 എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:Bengaluru Newsbadminton tournamentKerala Samajam Bangalore
