    date_range 2 Sept 2025 9:27 AM IST
    date_range 2 Sept 2025 9:27 AM IST

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ വി​ജി​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​ർ വി​ജി​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ നാ​ലു ദി​വ​സം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​വാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം ​കെ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ, രാ​ജു എ ​യു, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ര​സ​മ്മ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ അ​ഹ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​മീ​മ, എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ക്കു​റു​പ്പ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബീ​നോ ശി​വ​ദാ​സ്, മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    എ​ൻ ആ​ർ ഐ ​ലേ ഔ​ട്ടി​ലെ ജൂ​ബി​ലി സി ​ബി എ​സ് ഇ ​സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മാ​ജം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം ​പി വി​ജ​യ​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ണി പി ​സി, ച​ന്ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ​വി​ത്ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പി ​പി, ഭാ​സ്ക​ര​ൻ എം ​എ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഗ്രേ​സി പീ​റ്റ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ്യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ സു​മ​തി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ച​ന്ത​യി​ൽ ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    എ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​ന് ച​ന്ത​യി​ൽ കി​ലോ​വി​ന് 55 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ൽ വ​റു​ത്ത എ​ത്ത​ക്കാ​യ് ചി​പ്സി​ന് കി​ലോ 350 രൂ​പ​യും, പാം ​ഓ​യ​ലി​ൽ വ​റു​ത്ത ചി​പ്സി​ന് 290 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ച​ന്ത​യി​ലെ വി​ല. വി​വി​ധ ചി​പ്സു​ക​ളും ഹ​ലു​വ​യു​ം കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ച​ന്ത​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ ത​രം അ​ച്ചാ​ർ, പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ത​ത് ദി​വ​സം ത​യാ​റാ​ക്കി വി​ൽപ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന പാ​യ​സം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന വി​വി​ധ ഇ​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ച​ന്ത​യി​ലു​ണ്ട്.

