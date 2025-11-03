കേരളപ്പിറവിയും കന്നട രാജ്യോത്സവവും

Begin typing your search above and press return to search.
3 Nov 2025 11:26 AM IST
3 Nov 2025 11:26 AM IST
കേരളപ്പിറവിയും കന്നട രാജ്യോത്സവവുംtext_fields
News Summary - Kerala Piravi and Kannada Rajyotsava
ബംഗളൂരു: കേരള സമാജം ബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കേരളപ്പിറവിയും കന്നട രാജ്യോത്സവവും നടത്തി. സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആർ. മുരളീധറും പാണ്ഡുരംഗ റെഡ്ഡിയും ചേർന്ന് പതാക ഉയർത്തി. വിശ്വനാഥൻ പിള്ള, സി.പി. മുരളി, ബിജു ജേക്കബ്, ശിവപ്രസാദ്, ചിത്തരഞ്ജൻ, കെ.പി. അശോകൻ, രാമചന്ദ്രൻ, വി.കെ. വിജയൻ, കൃഷ്ണപിള്ള, ആർ. ബാലൻ, വിശ്വംഭരൻ,
എം. അശോക്, കവിരാജ്, വർഗീസ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണപ്പിള്ള, പി.എഫ്. ജോസഫ്, ഏദൻസ്, രവികുമാർ, തോമസ് എബ്രഹാം, ശശി, അക്ഷയ് കുമാർ, സുജാതൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
