Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകേരളപ്പിറവിയും കന്നട...
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:26 AM IST

    കേരളപ്പിറവിയും കന്നട രാജ്യോത്സവവും

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളപ്പിറവിയും കന്നട രാജ്യോത്സവവും
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കേരള സമാജം ബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കേരളപ്പിറവിയും കന്നട രാജ്യോത്സവവും നടത്തി. സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആർ. മുരളീധറും പാണ്ഡുരംഗ റെഡ്ഡിയും ചേർന്ന് പതാക ഉയർത്തി. വിശ്വനാഥൻ പിള്ള, സി.പി. മുരളി, ബിജു ജേക്കബ്, ശിവപ്രസാദ്, ചിത്തരഞ്ജൻ, കെ.പി. അശോകൻ, രാമചന്ദ്രൻ, വി.കെ. വിജയൻ, കൃഷ്ണപിള്ള, ആർ. ബാലൻ, വിശ്വംഭരൻ,

    എം. അശോക്, കവിരാജ്, വർഗീസ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണപ്പിള്ള, പി.എഫ്. ജോസഫ്, ഏദൻസ്, രവികുമാർ, തോമസ് എബ്രഹാം, ശശി, അക്ഷയ് കുമാർ, സുജാതൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala piravinewsBanglore
    News Summary - Kerala Piravi and Kannada Rajyotsava
    Similar News
    Next Story
    X