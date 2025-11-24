Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    24 Nov 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:51 AM IST

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം; കേ​ര​ള-​ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ് കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം; കേ​ര​ള-​ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ് കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക-​കേ​ര​ള അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ൽ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ യോ​ഗം ന​ട​ന്നു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി പി. ​യ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര, കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​സ്.​പി വി​ജ​യ് ഭ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ, വാ​റ​ണ്ടു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി.

    ഇ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ​വ​രും അ​തി​ർ​ത്തി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ഡി.​സി.​പി മി​ഥു​ൻ എ​ച്ച്.​എ​ൻ, മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ​യും ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

