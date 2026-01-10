Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ൽ ക​ന്ന​ട ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധം -മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ൽ ക​ന്ന​ട ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധം -മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു
    ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷാ ബി​ൽ 2025 കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ന്ന​ട സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഷാ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​തി​ർ​ത്തി ജി​ല്ല​യാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ-​കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഈ ​വി​ഷ​യം ഇ​തി​ന​കം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ന്ന​ട സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല ബി​ൽ. അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ന്ന​ടി​ഗ​ർ​ക്ക് അ​നീ​തി​യാ​യി​രി​ക്കും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വാ​ണി​ജ്യം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ​യാ​യി മ​ല​യാ​ളം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷാ ബി​ൽ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ അ​ടു​ത്തി​ടെ പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ളി​ൻ കു​മാ​ർ ക​ട്ടീ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കാ​സ​ർ​കോ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ന്ന​ട മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​നം ‘ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് ന​യം’ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ട്ടീ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ക​ന്ന​ട സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടും സ​മാ​ന​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പ് ന​ട​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ന്ന​ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും ക​ന്ന​ട​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ താ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ന്ന​ട​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ഭാ​ഷ, അ​തി​ന് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം. മ​ല​യാ​ള​ത്തെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ, ക​ന്ന​ട​യു​ടെ പ​ദ​വി​യി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്ക​രു​ത്.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ ക​ട്ടീ​ൽ, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ൻ എം.​പി കൂ​ടി​യാ​യ ക​ട്ടീ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

