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    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 9:46 AM IST

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്

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    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്
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    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്‍റ​ര്‍സോ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണ​റ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് മേ​നോ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്‍റ​ര്‍സോ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ഹെ​ബ്ബാ​ൾ വെ​റ്റി​ന​റി കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണ​റ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് മേ​നോ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സോ​ൺ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഹ​രി​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളി​ധ​ര​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​വി​നു, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​സി. ബി​ജു, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷി​നോ​ജ് നാ​രാ​യ​ൺ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ദി​വ്യ മു​ര​ളി, സു​ധ സു​ധീ​ർ, ഷൈ​മ ര​മേ​ഷ്, പ്രി​യ പ്ര​സാ​ദ്, സ്വ​പ്ന, സു​നി​ത, പ്ര​സ​ന്ന, പ്ര​ദീ​പ​ൻ, പ്രേ​മ​ൻ, ല​ക്ഷ്മി ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ഷൈ​ജു ജോ​ർ​ജ്, ശ​ശീ​ധ​ര​ൻ, പ്ര​സാ​ദ്, സ​ജീ​വ​ൻ, തി​ല​ക​ൻ, വി​ഷ്ണു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    10 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം കെ.​ആ​ർ. പു​രം- എ ​ടീം വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഈ​സ്റ്റ് സോ​ൺ സോ​ൺ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി മു​ൻ താ​രം ആ​ന​ന്ദ് ക​ട്ടി വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​ജ​യി​ച്ച ടീ​മി​ന് 40000 രൂ​പ​യും ഹ​രി​പ്പാ​ട് എ​ൻ.​വി. ദേ​വ​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ർ റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ടീ​മി​ന് 20000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ഫൈ​ന​ൽ​സ്: ശൈ​ലേ​ഷ് ഫാ​ബി​യ (കെ.​ആ​ർ.​പു​രം സോ​ൺ), മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​സീ​രീ​സ്: മൊ​ഞ്ജി​ത് (കെ.​ആ​ർ.​പു​രം സോ​ൺ), ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​സീ​രീ​സ്: ടി.​സി. അ​ഖി​ൽ(​ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് സോ​ൺ എ ​ടീം)​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ.

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    TAGS:Karnatakacricket tournamentBengaluru
    News Summary - Kerala Community Cricket Tournament
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