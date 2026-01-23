Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Jan 2026 9:37 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 9:37 AM IST

    കെ​മ്പ​ഗൗ​ഡ സ​ർ​ക്കി​ള്‍ ഫ്ലൈ​ഓ​വ​ർ: നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹൈ​വേ​യി​ലെ കെ​മ്പ​ഗൗ​ഡ സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ ഫ്ലൈ​ഓ​വ​ർ നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ) ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മാ​ശ​ങ്ക​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. ധാ​രി​വാ​ൾ ബി​ൽ​ഡ്‌​ടെ​ക് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന് ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ്വ​പ്നം ഇ​തി​ലൂ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മൈ​സൂ​ർ-​കു​ട​ക് എം.​പി യ​ദു​വീ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വൊ​ഡ​യാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണി​പ്പാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ഫ്ലൈ​ഓ​വ​ർ വേ​ണ​മെ​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഫ്ലൈ​ഓ​വ​ർ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ മൈ​സൂ​രു-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹൈ​വേ​യി​ല്‍നി​ന്ന് മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കും, മൈ​സൂ​ര്‍ റി​ങ് റോ​ഡി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​യും.

