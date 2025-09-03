Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Sept 2025 10:23 AM IST
    3 Sept 2025 10:23 AM IST

    കേ​ളീ ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു

    kelly banglore
    കേ​ളീ ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ളി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ഷി​ബു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഷീ​ർ പൊ​ന്ന്യം എ​ന്നി​വ​ർ നോ​ർ​ക്ക ഓ​ഫി​സി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട സു​ര​ക്ഷ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ, ഗ്രൂ​പ് പേ​ർ​സ​ണ​ൽ ആ​ക്സി​ഡ​ന്‍റി​ന്​ പ​ത്തു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന് 7965 രൂ​പ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ജി.​എ​സ്.​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 13275 രൂ​പ​യും ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ കൂ​ടി അ​ധി​ക​മാ​യി ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 4130 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പ്രീ​മി​യം തു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം 12000 ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

