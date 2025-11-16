Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 16 Nov 2025 8:32 AM IST
    date_range 16 Nov 2025 8:32 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​തൃ​ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി ക​വി​താ​ൽ

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​തൃ​ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി ക​വി​താ​ൽ
    കവിതാൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2025ലെ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് മാ​തൃ​ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി സി​ർ​വാ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​വി​താ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ടം നേ​ടി. ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്കം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും, കേ​സ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ, ലാ​പ്‌​ടോ​പ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ന് ല​ഭി​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​ല​ഗ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യാ​ണ് ക​വി​താ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ഐ.​ഐ.​എം റാ​യ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഗു​രു​ച​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും.

    KarnatakaPolice Station
    News Summary - Kavital police station ranked 3rd nationally as model police station
    Similar News
