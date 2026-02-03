Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right'കഥാനഗരം' പ്രകാശനം...
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 8:38 AM IST

    'കഥാനഗരം' പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    കഥാനഗരം പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    ക​ഥാ​ന​ഗ​രം' പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: ബംഗളൂരുവിലെ 11 എഴുത്തുകാരുടെ കഥകളുടെ സമാഹാരം 'കഥാനഗരം' കവി സി.എസ്. രാജേഷ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിസ് ആന്‍റണി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. അനിൽ രോഹിത്, രജത് കുറ്റ്യാട്ടൂർ, ഡോ.കെ.കെ. സുധ, എം.കെ. ദിവ്യ, കെ.എസ്. സിന, കെ.വി.പി. സുലൈമാൻ, ശ്രീദേവി ഗോപാൽ, ആന്‍റോ തോമസ്, എസ്. നവീൻ, ഡോ. കെ.കെ. പ്രേംരാജ്, എസ്. സലിംകുമാർ എന്നിവരുടെ കഥകളാണ് സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.

    സി.എസ്. രാജേഷിന്‍റെ കവിതകളെപ്പറ്റി ചർച്ചയും കവിയരങ്ങും നടന്നു. തങ്കമ്മ സുകുമാരൻ, പൊന്നമ്മ ദാസ്, വെണ്മണി സുരേന്ദ്രൻ, ശ്രീദേവി ഗോപാൽ, എം.കെ. ദിവ്യ, എം.ബി. മോഹൻദാസ്, റാണി ശശികുമാർ, കെ.എസ്. സിന, എസ്. സലിംകുമാർ എന്നിവർ കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡോ.എം.പി. രാജൻ, വിനീഷ്, പ്രദീപൻ, ഷൈനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:book releaseliterature
    News Summary - 'Kathanagaram' released
    Similar News
    Next Story
    X