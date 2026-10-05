'ഗൃഹലക്ഷ്മി'യിൽ 225 കോടിയുടെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ സി.എ.ജിക്ക് കെ.എ.എസ് ഓഫിസറുടെ ഭീഷണി

'ഗൃഹലക്ഷ്മി'യിൽ 225 കോടിയുടെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ സി.എ.ജിക്ക് കെ.എ.എസ് ഓഫിസറുടെ ഭീഷണിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ച ‘ഉറപ്പ്’ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ ഗൃഹലക്ഷ്മിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും (എജി) പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും എതിരെ അശ്ലീലവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പരാതി. ഭീഷണി മുഴക്കിയ കെ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കർണാടക വനിത വികസന കോർപറേഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എൻ. മഹേഷ് ബാബുവിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ്-1) ജഹാംഗീർ ഇനാംദാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാലിനി രജനീഷിന് കത്തെഴുതി.
ഗൃഹനാഥകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രതിമാസം 2000 രൂപ നൽകുന്നതാണ് ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതി. മരിച്ചവരുടെയും സാങ്കൽപിക ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 225 കോടി രൂപയുടെ ദുരുപയോഗം കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സി ആന്റ് എജി) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു . ഇതാണ് ഭീഷണിക്ക് പ്രകോപനം.മഹേഷ് ബാബുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ബാധകമായ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും സിസിഎ നിയമങ്ങളും പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും ഇനാംദാർ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കർണാടകയിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനോടും പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനോടും നിരുപാധികം പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സി ആന്റ് എജിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ നിലപാട് ഇനാംദാർ പരാമർശിച്ചു, രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന വെറും വ്യക്തിപരമായ തർക്കമല്ല ഇതെന്ന് ഇനാംദാർ പറഞ്ഞു.
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 148 പ്രകാരം സി ആന്റ് എജി ഒരു ഭരണഘടനാ അതോറിറ്റിയാണ്. അതേസമയം, സംസ്ഥാന രസീതുകളുടെയും ചെലവുകളുടെയും ഓഡിറ്റ് 1971 ലെ കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (കടമകൾ, അധികാരങ്ങൾ, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ) നിയമത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത ആർട്ടിക്കിൾ 149 പ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 151(2) പ്രകാരമാണ് സി & എജി റിപ്പോർട്ടുകൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിനും പൊതുപണത്തിന്റെ ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിയമസഭയുടെ അവകാശത്തിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. അത്തരം പെരുമാറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ 1966 ലെ കർണാടക സിവിൽ സർവിസസ് (പെരുമാറ്റ) ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ മൂന്നിന്റെ ലംഘനമാകുമെന്ന് കത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതിയുടെ ഓഡിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം, പദ്ധതി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ട് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണെന്ന് കത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ഓഡിറ്റ് സുഗമമാക്കുകയും അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു ഭരണഘടനാ അധികാരിയെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ള പൊതു പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയയെ തകരാറിലാക്കുമെന്നും ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതിനാൽ മഹേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ ഉടൻ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കണമെന്നും അവ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉചിതമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇനാംദാർ കർണാടക സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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