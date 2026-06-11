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    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 9:51 AM IST

    കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു പ​ഠ​ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

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    കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു പ​ഠ​ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
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    കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു പ​ഠ​ന സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം പൈ ​ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് എം.​ഡി. രാ​ജ് കു​മാ​ര്‍ പൈ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ പ​ഠ​ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കാ​രു​ണ്യ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ദി​ര ന​ഗ​റി​ലെ ജീ​വ​ന്‍ ഭീ​മ ന​ഗ​റി​ലെ കാ​രു​ണ്യ അ​ഡ്മി​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പൈ ​ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് എം.​ഡി​യും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ രാ​ജ് കു​മാ​ര്‍ പൈ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ട്ര​സ്റ്റി മീ​ന രാ​ജ് കു​മാ​ര്‍ പൈ ​അ​തി​ഥി​യാ​യി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ നൂ​റി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ചെ​ക്കു​ക​ള്‍ കൈ​മാ​റി.

    ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​സു​രേ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ കെ.​പി. മ​ധു​സൂ​ധ​ന​ന്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. സി​റാ​ജ്, റി​ട്ട. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ല്‍ ര​വി​ദാ​സ്, ട്ര​സ്റ്റി​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍, കാ​ര്‍ത്യാ​യ​നി രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍, ഖാ​ദ​ര്‍ മൊ​യ്തീ​ന്‍, കെ.​ബി. ഹു​സൈ​ന്‍, ദീ​പ വേ​ലാ​യു​ധ​ന്‍, ഡോ. ​രാ​ജ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും കാ​രു​ണ്യ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കാ​രു​ണ്യ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് തു​ട​ക്കം മു​ത​ല്‍ ന​ല്‍കി വ​രു​ന്ന സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പ് തു​ക​യാ​യ നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ രാ​ജ് കു​മാ​ര്‍ പൈ ​കാ​രു​ണ്യ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന് കൈ​മാ​റി. ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​കെ. ത​മ്പാ​ന്‍, സി. ​കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ന്‍, കെ.​ആ​ര്‍. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍, ശ്രീ​നി വാ​സ​ന്‍ ഉ​ണ്ണി, ശ്യാം, ​വാ​സു, വി​നോ​ദ്, ര​തി​മോ​ള്‍, ത​ങ്കം ഗോ​പി​നാ​ഥ്, ഷി​ന സു​രേ​ഷ്, അ​നി​ത മ​ധു, രാ​ധ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

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    TAGS:KarnatakaBengaluruKarunya Bangalore Study Aid
    News Summary - Karunya Bangalore distributed study aids
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