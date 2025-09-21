Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:35 AM IST

    ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ ജാ​തി​യാ​യി ‘മു​സ്‍ലിം’ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    minority meeting
    cancel
    camera_alt

    ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ ക​മീ​ഷ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​സ്‍ലാം മ​ത വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ൽ മ​തം എ​ന്ന കോ​ള​ത്തി​ൽ ‘ഇ​സ്‍ലാം’ എ​ന്നും ജാ​തി എ​ന്ന കോ​ള​ത്തി​ൽ ‘മു​സ്‍ലിം’ എ​ന്നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മു​ദാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രി റ​ഹിം ഖാ​ൻ, ഗ​വ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് സ​ലീം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, റി​ട്ട. ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ൽ.​കെ. അ​തീ​ഖ്, യാ​സി​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ പ​ത്താ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, ബം​ഗ​ളൂ​രു ജാ​മി​യ മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം മ​ഖ്സൂ​ദ് ഇം​റാ​ൻ റ​ഷാ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സീ​ന​ത്ത് ബ​ക്ഷ് ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ​യും മു​സ്‍ലിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു യെ​നെ​പോ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി. ​ഊ​ർ​മി​ള, നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ്രാ​മീ​ണ​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം കു​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​വേ ഒ​രു പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പ​ള്ളി​ക​ൾ, മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ, സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​മാ​അ​ത്തു​ക​ൾ, ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ, യു​വ​ജ​ന ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണം.

    ഓ​രോ കു​ടും​ബ​വും അ​വ​രു​ടെ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ആ​റു വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്ക​ണം. ആ​ളു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യാ​വു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​വൂ.

    അ​റി​യാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാം. മ​തം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യാ​വ​ലി​യു​ടെ എ​ട്ടാം കോ​ള​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ‘ഇ​സ്‍ലാം’ എ​ന്ന് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​ണം. 9-ാം കോ​ള​ത്തി​ൽ ജാ​തി ചോ​ദി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത് ‘മു​സ്‍ലിം’ എ​ന്ന് എ​ഴു​ത​ണം. ഉ​പ​ജാ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന കോ​ളം 10ൽ, ​ബ്യാ​രി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ‘ബ്യാ​രി’ എ​ന്ന് എ​ഴു​ത​ണം. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഖ​സാ​ബ്, ക​സാ​യ്, അ​ട്ടാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഗ്രൂ​പ്പി​നെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാം.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ​ർ​ക്ക് ‘മു​സ്‍ലിം’ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ എ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യൂ. മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കോ​ളം 15ൽ, ​ബ്യാ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​തു പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​ണം. ഉ​ർ​ദു, ന​വ​യാ​ത്തി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യു​ടെ പേ​ര് എ​ഴു​ത​ണം. ചോ​ദ്യാ​വ​ലി​യി​ൽ 60 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്, എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​കി​ല്ല. അ​ത്ത​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സീ​ന​ത്ത് ബ​ക്ഷ് ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യേ​ന​പോ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല കു​ഞ്ഞി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​സൂ​ദ്, എ​സ്.​എം. റ​ഷീ​ദ് ഹാ​ജി, ഹ​നീ​ഫ് ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം പു​ത്തി​ഗെ, മു​ൻ മേ​യ​ർ അ​ഷ്റ​ഫ്, മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaMuslim IdentityCaste Censusmetro news
    News Summary - Proposal to list Muslim as caste of Muslims in caste census
    Similar News
    Next Story
    X