Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅ​സം യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 7:48 AM IST

    അ​സം യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​സം യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ശോ​ക്

    ആ​ചാ​ര്യ​

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​സ​മി​ലെ ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലേ​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പോ​യ ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യു​വാ​വ് യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ചു. കാ​പു താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ട​പ്പാ​ടി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ​ഗു​ഡ്ഡെ നി​വാ​സി​യാ​യ അ​ശോ​ക് ആ​ചാ​ര്യ​യാ​ണ് (33) മ​രി​ച്ച​ത്.

    അ​സ​മി​ലെ ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​നോ​ദ യാ​ത്ര സം​ഘ​ത്തി​ൽ അ​ശോ​ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും ഇ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ക്കി​യ​താ​യും സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ മ​രി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AssamKarnatakapilgrimagediesduring
    News Summary - Karnataka youth dies during Assam pilgrimage
    Similar News
    Next Story
    X