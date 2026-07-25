കർണാടക യു.ജി.സി.ഇ.ടി; അപേക്ഷ തീയതി ജൂലൈ 30 വരെ നീട്ടി

കർണാടക യു.ജി.സി.ഇ.ടി; അപേക്ഷ തീയതി ജൂലൈ 30 വരെ നീട്ടിtext_fields
ബംഗളൂരു: നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ്) യോഗ്യത നേടിയവർ പുതുതായി ബിരുദ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (യു.ജി.സി.ഇ.ടി) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി കർണാടക പരീക്ഷാ അതോറിറ്റി (കെ.ഇ.എ) ജൂലൈ 30 വരെ നീട്ടി.
പ്രവേശന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധിക സമയം നൽകുന്നതാണ് ഈ വിപുലീകരണം.
മുൻ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് ജൂലൈ 24 ആയിരുന്നു യുജിസിഇടി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി. കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും അഭ്യർത്ഥനകളെത്തുടർന്ന് സമയപരിധി നീട്ടിയതായി കെ.ഇ.എ അറിയിച്ചു.നീറ്റ് പരീക്ഷാഫല വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ കെഇഎക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ലഭ്യമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ നീറ്റ് റോൾ നമ്പറുകൾ നൽകാൻ അനുവാദമുണ്ടാകും. അതുവരെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോ രക്ഷിതാക്കളോ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നീറ്റ് റോൾ നമ്പറുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമെന്ന് കെ.ഇ.എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എച്ച്. പ്രസന്ന പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register