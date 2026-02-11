Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    37 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ​താ​ഗ​ത​വ​കു​പ്പ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ഡം​ബ​ര ലം​ബോ​ർ​ഗി​നി ഹു​റാ​കാ​ൻ ഇ​വോ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് റാ​ക്ക​റ്റ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് റോ​ഡ് നി​കു​തി​യും പി​ഴ​യു​മ​ട​ക്കം 37 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് വെ​ട്ടി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 12ന് ​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പി​ന് നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ജ്ഞാ​ത ഇ-​മെ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​ച്ച്-​വ​ണ്‍ കാ​ർ കെ​യ​ർ ക​സ്തൂ​രി​ന​ഗ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സി​ൽ (ആ​ർ‌.​ടി‌.​ഒ) ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​നം വ്യാ​ജ​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ്) അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു

    കൊ​ഡി​ഗെ​ഹ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സീ​നി​യ​ർ മോ​ട്ടോ​ർ വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​ൻ. ര​ഞ്ജി​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ കെ.​എ.-03-​എ​ൻ.​എ​ക്സ്-0016 ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​റു​ള്ള ലം​ബോ​ർ​ഗി​നി 2022 ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​ന് ലാ​വെ​ല്ലെ റോ​ഡി​ലെ ഒ​രു ഷോ​റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ഹ​ർ​ഷ ഇ​ൻ​ഫ്ര കോ​ൺ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് 3,00,68,729 രൂ​പ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    2022 ജൂ​ൺ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു​വ​രെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സി​റ്റി ആ​ർ.​ടി.​ഒ​യി​ൽ വാ​ഹ​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലെ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലു​ള്ള ഒ​രു റീ​ജ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​മ്പ​നി അ​നു​മ​തി തേ​ടി. പ്ര​തി വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ എ​ച്ച്-​വ​ണ്‍ കാ​ർ കെ​യ​ർ ഇ​തേ വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ർ​ഷ ഇ​ൻ​ഫ്ര കോ​ൺ​സി​ൽ വി​റ്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത്. വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ല 3,00,58,729 ആ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യം വാ​ങ്ങി​യ​യാ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​തേ ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സ് ന​മ്പ​ർ വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത ലം​ബോ​ർ​ഗി​നി ഡീ​ല​റെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും വാ​ഹ​നം ഹ​ർ​ഷ ഇ​ൻ​ഫ്ര കോ​ൺ​സി​ന് വി​റ്റ​താ​യി അ​വ​ര്‍ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ലെ ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സ് എ​ച്ച് വ​ണ്‍ കാ​ർ കെ​യ​റി​നു ന​ൽ​കി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ഷോ​റൂ​മി​ല്‍ അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നെ​ന്നും ഡീ​ല​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​ന​ധി​കൃ​ത ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​സ്തൂ​രി​ന​ഗ​ർ ആ​ർ‌.​ടി‌.​ഒ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ റോ​ഡ് നി​കു​തി​യു​ടെ പി​ഴ​യാ​യ 37 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യം കു​റ​ച്ചു​കാ​ണി​ച്ച​താ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ച​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് എ​ച്ച്-​വ​ണ്‍ കാ​ർ കെ​യ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹ​ക​ർ​ന​ഗ​റി​ലെ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

