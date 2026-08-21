Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightജൈവ ഇന്ധന നയം...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 7:50 AM IST

    ജൈവ ഇന്ധന നയം വേഗത്തിലാക്കാൻ കർണാടക

    text_fields
    bookmark_border
    ജൈവ ഇന്ധന നയം വേഗത്തിലാക്കാൻ കർണാടക
    cancel
    camera_alt

    കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ബയോ എനർജി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എസ്.ഇ. സുധീന്ദ്ര അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രി ഈശ്വർ ഖണ്ഡ്രെക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു

    ബംഗളൂരു: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 82ാം ജന്മവാർഷികം ഊർജ ദിനമായും സദ്ഭാവന ദിനമായും ആചരിച്ചു. ഗ്രാമവികസന-പഞ്ചായത്തിരാജ് മന്ത്രി ഈശ്വർ ഖണ്ഡ്രെയുടെ ഓഫിസിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. ദേവരാജ് അരശിനെയും ചടങ്ങിൽ അനുസ്മരിച്ചു.

    അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ ഇന്ധന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ബയോ എനർജി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എസ്.ഇ. സുധീന്ദ്ര അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രി ഈശ്വർ ഖണ്ഡ്രെക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച 10 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനിടെ മേരിലാൻഡ് ഗവർണർ വെസ് മൂർ, ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അരുണ മില്ലർ തുടങ്ങിയവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

    പ്രമുഖ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ സാം പിത്രോദയുമായി ജൈവ ഇന്ധന മേഖലയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് സഹായകരമാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയും കർണാടകയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ ജൈവ ഇന്ധന പദ്ധതികളുടെ നവീകരണവും വാണിജ്യവത്കരണവും ശക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

    ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച പുതിയ ജൈവ ഇന്ധന നയത്തിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ അധിക സാമ്പത്തിക സഹായം പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പുതിയ നയം അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ കർണാടകയിലെ ജൈവ ഇന്ധന മേഖല കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaKarnatakakabiofuelEshwar Khandre
    News Summary - Karnataka to expedite biofuel policy
    Similar News
    Next Story
    X